Экипаж поврежденного российского танкера «Николай Евгенов», который перевозит сжиженный газ, вышел на связь и сообщил, что по срока укладывается добраться до пункта назначения точно в установленные сроки. В настоящий момент судно подходит к Китаю.

Изначально груз доставлялся в Китай, однако экипаж танкера сообщил о новом пункте назначения, которым стал порт Пхёнтхэк в Южной Корее. Сейчас известно, что даже несмотря на повреждения, «Николай Евгенов» достигнет цели 27 января, как и было запланировано. Кроме того, он успевает 28 числа добраться и до китайского порта Тяньцзинь, который назывался первоначальным пунктом назначения груза.

Напомним, что танкер «Николай Евгенов» впервые отправился в Китай не через европейские порты, а по Северному морскому пути. Судно миновало его успешно, но после этого у него возникли неполадки в центральном двигателе, из-за чего периодически снижалась скорость до 3 узлов. При этом неизвестно, по какой причине появилась проблема – из-за сбоя программного обеспечения или из-за прохода по Севморпути без сопровождения ледокола.