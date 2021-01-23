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В правительстве Ленобласти сообщили, что на получение удостоверения многодетной семьи в регионе теперь нужно потратить гораздо меньше времени и сил.

Ранее выдачу соответствующих документов осуществляли только в центрах соцзащиты, однако сейчас этим могут заниматься и сотрудники МФЦ. Если раньше на подготовку удостоверения уходило около одного месяца, то теперь на это требуется всего двенадцать дней. Отмечается, что в офисах «Мои документы» начали бесплатно делать фотоснимки для документа.

Оформить удостоверение можно также на сайте «Госуслуг». Дело в том, что все многодетные семьи региона были добавлены в единый реестр. Нужный статус может получить любая семья с тремя детьми и более. В Ленинградской области проживают свыше 52 000 подобных семейств.

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