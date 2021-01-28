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Польские дальнобойщики выражают недовольство тем, что их «притесняют» российские пограничники, сообщает издание Rzeczpospolita. Глава Ассоциации автомобильных перевозчиков Ян Бучек заявляет, что это неспроста – Россия делает все возможное, чтобы заставить поляков уйти со своего рынка.

Бучек жалуется, что только в России у водителей фур тщательно проверяют документы. Также пограничники организуют регулярные досмотры, проверяют соответствие груза сопровождающим бумагам, выполняют другие процедуры (которые, отметим, определяются действующим законодательством РФ).

Все это, а также нередкие случаи, когда перевозчикам приходится заново переоформлять документацию, приводит к длительным простоям на российской границе и, соответственно, к потерям, которые несет польский бизнес.

По словам Бучека, РФ просто намерена вытеснить польских дальнобойщиков со своей территории и заменить их на свои компании, занимающиеся международными грузоперевозками.

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