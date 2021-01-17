читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военные специалисты польского агентства Defence24 сообщили, что истребители F-16 иракских ВВС, купленные у Соединенных Штатов, превратились в хлам через несколько лет использования.

Согласно словам экспертов, вооруженные силы Ирака используют модифицированные самолеты F-16IQ, адаптированные специально под эту арабскую страну. Однако конструкторы США намеренно ухудшили их технические параметры, что и привело к деградации истребителей. К примеру, на них установлены устаревшие бомбы и ракеты.

К причинам снижения боевого потенциала F-16 эксперты также относят недостаток в финансировании и коррупцию, затронувшую военную базу Балад, на которой и находятся данные самолеты. В издании отмечают, что сейчас эти истребители годятся лишь для парадов, так как в них неисправны системы вооружения.

Вам может понравиться

Садальский рассказал о последних днях Бориса Грачевского, скончавшегося от коронавируса

Актёр Станислав Садальский рассказал о том, что общался с худруком «Ералаша» Борисом…
  • Анна
  • 15.01.2021
  • читать 1 минуту

Российская армия получит на вооружение танки Т-14 «Армата» в 2022 году

В издании «Авиа.про» сообщили, что современные танки Т-14 «Армата», скорее всего, поступят…

Жительница Бурятии выиграла президентский грант в размере семи миллионов рублей

Жительница Бурятии Татьяна Черных выиграла президентский грант, который составляет семь миллионов рублей.…
  • Анна
  • 15.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | город Мытищи: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 января – снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 17 января – пасмурно, до -7 °C | Подольск: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -21 °C | Армавир: погода, 17 января – пасмурно, до 1 °C |