Военные специалисты польского агентства Defence24 сообщили, что истребители F-16 иракских ВВС, купленные у Соединенных Штатов, превратились в хлам через несколько лет использования.

Согласно словам экспертов, вооруженные силы Ирака используют модифицированные самолеты F-16IQ, адаптированные специально под эту арабскую страну. Однако конструкторы США намеренно ухудшили их технические параметры, что и привело к деградации истребителей. К примеру, на них установлены устаревшие бомбы и ракеты.

К причинам снижения боевого потенциала F-16 эксперты также относят недостаток в финансировании и коррупцию, затронувшую военную базу Балад, на которой и находятся данные самолеты. В издании отмечают, что сейчас эти истребители годятся лишь для парадов, так как в них неисправны системы вооружения.