Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Штурм и захват Капитолия серьезно осложняет дальнейшую судьбу действующего президента США Дональда Трампа, считает политолог Евгений Сатановский. Он уверен, что теперь новой власти придется либо сажать его, либо вообще убивать.

По мнению эксперта, Трамп не захочет останавливаться. Несмотря на то, что он уже пообещал мирно передать власть вновь избранному американскому лидеру Джо Байдену, он продолжит борьбу до последнего. Все дело в том, что Трампа поддерживает огромное количество сторонников в разных штатах, которые пойдут за ним куда угодно.

Сатановский напомнил, что нынешний штурм Капитолия и действия Трампа – это не первая попытка переворота в Соединенных Штатах. Правда, в последний раз нечто подобное происходило очень давно – в 1876 году во время очередных выборов главы государства.

Вам может понравиться

The National Interest: Почему США до сих пор боится российских ракетных крейсеров

Ракетные крейсеры, которые усиленно модернизирует Россия, пугают Соединенные Штаты, несмотря на свой…

10 января на Первом канале выйдет интервью с Николаем Лукашенко

10 января на Первом канале выйдет интервью с младшим сыном белорусского лидера…

Пушков: США при Байдене создадут “альянс демократий” против России и Китая

После инаугурации Джо Байдена Соединенные Штаты продолжат строительство «глобальной коалиции демократий», направленной…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 января – ясно, до -13 °C | город Мытищи: погода, 10 января – облачно с прояснениями, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 января – ясно, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 января – облачно с прояснениями, до -16 °C | Королев: погода, 10 января – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 10 января – пасмурно, до -9 °C | Армавир: погода, 10 января – снег, до 2 °C |