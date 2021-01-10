Штурм и захват Капитолия серьезно осложняет дальнейшую судьбу действующего президента США Дональда Трампа, считает политолог Евгений Сатановский. Он уверен, что теперь новой власти придется либо сажать его, либо вообще убивать.

По мнению эксперта, Трамп не захочет останавливаться. Несмотря на то, что он уже пообещал мирно передать власть вновь избранному американскому лидеру Джо Байдену, он продолжит борьбу до последнего. Все дело в том, что Трампа поддерживает огромное количество сторонников в разных штатах, которые пойдут за ним куда угодно.

Сатановский напомнил, что нынешний штурм Капитолия и действия Трампа – это не первая попытка переворота в Соединенных Штатах. Правда, в последний раз нечто подобное происходило очень давно – в 1876 году во время очередных выборов главы государства.