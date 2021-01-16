Москва вряд ли сумеет обогнать Соединенные Штаты в ближайшие пару лет, а вот у Китая шансы на это весьма высоки, уверен российский политолог Юрий Самонкин. Он отмечает, что КНР даже сейчас составляет жесткую конкуренцию США, причем не только в экономике, но и в геополитике.

Китай, по мнению эксперта, пострадал от экономического кризиса, вызванного пандемией, не меньше, чем остальные страны мира. Однако он сумел устоять на ногах благодаря грамотно выстраиваемой защите от нападок со стороны США и оперативной победе над коронавирусной инфекцией.

Сейчас, когда Соединенные Штаты разрывают внутренние конфликты, Китай вполне может выйти на один уровень с ними. А затем и вырваться вперед. В этом году подобное вряд ли произойдет, однако на 2023 год эксперт прогнозирует смену лидера на мировом пьедестале.