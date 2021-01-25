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Отсутствие океана между Россией и Европой – это уже достаточное основание для того, чтобы поддерживать дружеские отношения, заявил экс-глава немецкой Социал-демократической партии Маттиас Платцек. Он отметил, что в противном случае Европа рискует остаться в одиночестве.

Политик также заметил, что если ЕС не предоставит России равные условия в сфере обеспечения безопасности, то она предпочтет сотрудничать с Китаем. Но существует сразу несколько вопросов, которые Европа просто не в состоянии решить без привлечения РФ.

Так, игнорируя ее, ЕС рискует зайти в тупик в решении проблем с международным терроризмом и глобальными изменениями климата. Игнорируя Россию, Европа также создает себе дополнительную «головную боль» в виде постоянно напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Платцек отмечает, что сейчас Европа пользуется поддержкой Соединенных Штатов, но во-первых, она отделена от США океаном, а во-вторых, если Америка вдруг выберет неподходящего президента, Евросоюз вполне может остаться в одиночестве.

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