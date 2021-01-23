Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила о своей готовности показать Крымский полуостров первому президенту Украины Леониду Кравчуку. Но при этом она сомневается, что у политика хватит смелости приехать в Крым.

В настоящий момент экс-президент Украины представляет Киев в трехсторонней контактной группе по Донбассу. В интервью местной прессе он заявил, что хотел бы посетить Крымский полуостров. Но сразу же оговорился, что это путешествие вряд ли доставит ему хоть какое-то удовольствие.

Помимо этого, Кравчук предположил, что российская сторона вряд ли обрадуется его визиту в Крым. Поклонская опровергла это предположение и сообщила, что готова сопровождать первого украинского президента в его поездке по полуострову. Причем первое, что она хотела бы ему продемонстрировать – пересохший по вине Украины Северо-Крымский канал.