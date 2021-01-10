В управлении СКР по Саратовской области сообщили, что в городе Балаково пятнадцатилетний подросток избил родную мать до смерти за то, что она часто распивала алкогольные напитки.

Согласно версии следствия, данное происшествие случилось в ночь на четверг, 7 января. Между ребенком и его пьяной мамой возникла ссора. Вскоре она переросла драку, в ходе которой подросток сильно избил женщину. Затем он ушел к себе, а на следующее утро обнаружил, что его мать умерла.

Школьник рассказал обо всем родственникам, которые позвонили в правоохранительные органы и вызвали медиков. После судебно-медицинской экспертизы стало известно, что женщина скончалась от сочетания травм. В отношении подростка завели уголовное дело.