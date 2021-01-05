Пенсионный фонд России рассказал, кто может претендовать на получение новой выплаты в размере пяти тысяч рублей.

Как отмечается, речь идёт о единоразовом пособии, которое предназначено для семей с детьми в возрасте до восьми лет. Указ о новой выплате был анонсирован Владимиром Путиным 17 декабря 2020 года, и тогда же подписан. Данная выплата является «подарком» к Новому году, так как из-за коронавируса были отменены новогодние ёлки.

Если у семьи имелся счёт, оставленный при получении более ранних выплат, то деньги должны были быть перечислены автоматически. В случае же, если родители ранее не обращались за выплатами, или ребёнок был рождён после 1 июля 2020 года до 31 марта текущего года, родители должны подать заявление о выплате в срок до 1 апреля 2021 года.