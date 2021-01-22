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Флешмобы как появляются, так и исчезают, поэтому обсуждать их на государственном уровне нет никакого смысла, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Таким высказыванием он прокомментировал флешмоб, организованный в социальной сети TikTok, в котором ученики снимают в классах портреты российского президента Владимира Путина и выкладывают видеоролики этого действа.

По словам Пескова, не существует регламента, который бы обязывал администрации школ размещать в классах портреты руководителей государства. В то же время школьники, как и остальные граждане страны должны знать ее лидеров в лицо, что является естественным требованием.

Кроме того, пресс-секретарь президента отказался давать какую-либо оценку флешмоба, когда его спросили, приятно ли наблюдать за тем, как школьники снимают портреты. Он отметил лишь, что флешмобы бывают как приятные, так и неприятные, но и те, и другие, быстро проходят и забываются.

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