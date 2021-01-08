Истребитель-перехватчик шестого поколения ПАК ДП совершит свой первый полет в 2023 году, считают аналитики вьетнамского информационного агентства «DatViet». Также они заявляют, что сразу после нескольких испытательных вылетов перспективный авиационный комплекс будет запущен в серийное производство.

По мнению обозревателей, Россия была вынуждена снизить темпы разработки данного самолета из-за санкций, примененных к ней Соединенными Штатами и рядом других стран, входящих в Североатлантический Альянс.

В настоящий момент о новом перехватчике известно очень мало. Конструкторы заявляют, что он станет альтернативой для устаревающего МиГ-31, однако будет намного мощнее, быстрее и маневреннее.

Кроме того, ПАК ДП – это гиперзвуковой истребитель, который сможет развивать огромные скорости и быстро преодолевать большие расстояния для дальнего перехвата самолетов потенциального противника.