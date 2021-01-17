Военные эксперты обратили внимание на фотографии с учений снайперов 15-й Гижицкой механизированной бригады ВС Польши и обнаружили сразу несколько грубых ошибок, допущенных при маскировке оружия.

Специалисты пояснили, что военнослужащие замаскировали снайперские винтовки, обернув их специальной тканью белого цвета. Но сделали это так, что материал доходит до дульного среза. Это очень опасно, так как во время выстрела ткань может вспыхнуть и спровоцировать лесной пожар. Эксперты подчеркивают, что сухостой даже в холодную зиму моментально воспламеняется и очень хорошо горит.

Еще одна грубая ошибка – это некачественная фиксация маскирующей ткани на поверхности винтовок. Местами материал просто свободно свисает и развевается на ветру. Между тем, если снайперу потребуется быстро сменить позицию, то эта ткань будет цепляться на деревья и кустарники, создавая военнослужащему очень серьезные проблемы. То же самое эксперты говорят и о проволоке, которым маскировка закреплена на оружии.