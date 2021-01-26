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Представители Мингосуправления Подмосковья сообщили, что в предыдущем году региональным сайтом госуслуг воспользовались 4,3 миллиона раз. Наиболее популярной услугой стала запись в кружки.

Согласно словам Максима Рымара, руководителя ведомства, их главной задачей является предоставление удобных и качественных государственных услуг за кратчайший период времени. Он добавил, что многие услуги постепенно переводятся в цифровой формат. При этом специалисты постоянно мониторят наиболее востребованные у людей сервисы.

Отмечается, что в прошлом году электронной записью на секции и в кружки воспользовались свыше 1,2 миллиона раз. Среди онлайн-услуг популярностью также пользуется молочная кухня (около 340 000 запросов) и выплаты на детей в возрасте от 3-х до 7 лет (примерно 260 000 обращений). Повышенный спрос наблюдается на запись в учебные заведения (203 000 заявлений).

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