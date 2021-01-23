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Украинские политологи, сами себя называющие военными экспертами, считают, что Россия не просто так усиливает свои войска на территории Крыма. Греческий обозреватель Георгис Мацакис собрал в одной публикации все версии, которые выдвигаются аналитиками из Украины.

Так, глава украинского оборонного ведомства заявляет, что намерение РФ разместить на Крымском полуострове ракеты с ядерными боеголовками отзовется негативными последствиями для всей Европы.

Журналист Богдан Устименко считает, что Россия нацелилась на Босфор. Она опасается, что кто-то перекроет его для российских кораблей, поэтому предпочитает иметь в Крыму ядерные ракеты, которые помогут гарантировать свободное судоходство по проливу.

Сам Георгис Мацакис не согласен с украинскими экспертами. Он считает, что Россия уверена – ни Турция, ни кто-либо другой не перекроет Босфор для ее кораблей. Кроме того, греческий обозреватель думает, что Москва что-то знает об Анкаре и поэтому совершенно ее не боится. Он напомнил, что ранее РФ имела информацию о возможном свержении Тайипа Эрдогана и сейчас у нее также имеется какой-то козырь в рукаве.

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