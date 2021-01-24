Пожилые жители Московской области, доходы которых ниже прожиточного минимума, получают специальную доплату. В текущем году она была увеличена.

В местных СМИ напоминают, что надбавка в Подмосковье была введена в прошлом году. Начиная с 1 января нынешнего года, власти довели ее размер до 10 648 рублей, что соответствует региональному прожиточному минимуму. Согласно законопроекту о соцподдержке определенных групп населения, ее будут выплачивать только тем пенсионерам, которые не имеют постоянного места работы.

Указывается, что в подмосковном городе Балашиха данную выплату смогли оформить около 9,4 тысячи человек. Она предусмотрена для жителей региона, которые получают пенсию по инвалидности, старости или в случае потери кормильца.