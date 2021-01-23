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Даже в самой глухой российской деревне жизнь гораздо лучше, чем на Украине, заявил пенсионер их Харькова, который специально для этого дозвонился на местный телевизионный канал.

Мужчина по имени Михаил прервал рассказ телеведущих о приведении к присяге нового американского президента Джо Байдена и поведал по телефону, что демократия, которую насаждает в Украине США, негативно сказывается на жизни простых людей. Он заявил, что Соединенные Штаты не способны предложить украинцам ничего хорошего. Хотя бы потому, что свое коренное население они практически полностью уничтожили.

Пенсионер привел в пример для Украины Россию и рассказал о своих родственниках, живущих в РФ. По их рассказам очевидно, что в соседней стране жизнь гораздо лучше. Пенсии в России выше, материнский капитал намного больше, чем украинские выплаты, да и в целом уровень жизни достаточно высокий в сравнении с Украиной.

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