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Штурм Капитолия, спровоцированный пока еще действующим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом – это отличный подарок Путину к Рождеству, уверена спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Она заявила, что главной целью главы российского государства является преуменьшение демократических ценностей и Трамп позволяет ее достичь.

Кроме того, Пелоси назвала нынешнего президента США «инструментом» в руках Владимира Путина и его помощником в уничтожении демократии в мире.

Напомним, что 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание, на котором Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на выборах. В ходе столкновений несколько человек погибли. Позже Конгресс все же довел заседание до конца и назвал Байдена новым американским президентом.

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