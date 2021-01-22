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Пожилой пациент сосновоборской больницы оригинально отпраздновал свой юбилей – он подарил 65 роз врачам, которые сумели его вылечить от коронавирусной инфекции и таким образом поблагодарил медиков за профессионально выполненную работу.

Представители оперативного штаба региона рассказали, что красивый букет был вручен специалистам медсанчасти №38, которые работают с Covid-пациентами.

В коронавирусную эпоху врачей благодарят не только простые граждане, спасшиеся от инфекции, но и предприниматели. Так, в Гатчине медикам были переданы продуктовые наборы от предприятий «Нева» и «Мясная гатчинская компания». В 30 коробках медицинским работникам доставили мясные тушенку и паштеты, а также зефир. Продукты были распределены между сотрудниками местных больниц.

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