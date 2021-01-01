Агентство Reuters сообщает, что организация ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – террористическая организация, запрещенная на территории России) взяла на себя ответственность за расстрел полицейских в Грозном 28 декабря прошлого года. Каких-либо доказательств своей причастности к нападению она не предоставила.

Напомним, что два боевика расстреляли патрульный автомобиль в столице Чечни в конце декабря. В результате завязавшейся перестрелки один из правоохранителей получил серьезные ранения, а второй погиб. Инцидент произошел в центре Грозного.

Полицейские все же успели уничтожить обоих нападавших, однако до настоящего момента причины расстрела установлены не были. Известно лишь, что на правоохранителей напали два брата – Хасан и Хусейн Темурзиевы, – которые работали в пекарне города Грозного. По имеющейся у Следственного комитета информации, они приехали в столицу Чечни из Ингушетии в прошлом году.