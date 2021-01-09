Корабли Балтийского флота зашли в сирийский порт Тартус, чтобы восстановить запасы и провести профилактический осмотр всех машин и механизмом. В составе отряда – танкер «Кола», буксир «Яков Гребельский» и корвет «Стойкий».

Корабли, находящиеся в дальнем походе, взяли небольшую паузу, чтобы пополнить запасы продуктов, питьевой воды и дизельного топлива. Помимо этого, они некоторой время будут принимать участие в учениях, которые организуются оперативным соединением, постоянно находящимся в акватории Черного моря.

По завершению учений отряд вновь продолжит выполнение задач в рамках дальнего похода.

Пресс-служба Балтийского флота сообщает, что основная цель похода – это демонстрация Андреевского флага, а также обеспечение присутствия ВМФ в Средиземном море, а также в различных районах Индийского и Атлантического океанов.