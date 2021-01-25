В случае боевого конфликта между Соединенными Штатами и Россией Москва задействует новейшие средства радиоэлектронной борьбы, уверены авторы портала Strategy Page. Они являются источником серьезной опасности для ВС США, поэтому Пентагон прикладывает все усилия для модернизации собственного коммуникационного оборудования.

Американские аналитики отмечают, что Россия уже долгие годы занимается разработкой высокоэффективных средств РЭБ. В 90-х годах прошлого столетия, когда развалился СССР и РФ растеряла все военные связи, такое заявление казалось какой-то фантастикой. Однако время показало, что оно было правдой. Сегодня Москва имеет в своем распоряжении целый ряд наземных комплексов, среди которых выделяются «Красуха», «Мурманск-БН», «Ртуть-БМ» и «Дивноморье-У». Также она в любой момент может задействовать самолеты-постановщики радиопомех «Порубщик» на базе Ил-22ПП или корабельные системы 5П-28 и МП-405.

Столь широкое разнообразие комплексов РЭБ вызывает беспокойство у США. Поэтому они взялись за разработку новейшего коммуникационного оборудования. Представители Пентагона заявляют, что Америке срочно нужны средства связи, которые будут успешно противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.

В публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», сообщается, что США намерены создавать не военные, а коммерческие коммуникационные системы, что позволит гораздо быстрее добиться желаемой цели. Авторы пишут, что первым делом планируется полная замена автоматизированной полевой связи WIN-T (Warfighter Information Network-Tactical) – своеобразного «интернета для военных». Новое оборудование должно создаваться с учетом угроз от российских станций РЭБ.