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Киев отказался от 12-миллиардного кредита РФ под минимальные проценты, зато теперь берет деньги у МВФ, который постоянно ставит Украине жесткие условия, пытаясь уничтожить народ страны, уверен глава харьковского отделения партии ОПЗЖ Андрей Лесик.

По его словам, Киев совершил огромную ошибку, отказавшись от сотрудничества с Россией в сфере кредитования. Москва не ставила никаких условий, когда выдавала Украине первый трехмиллиардный транш, и не собиралась делать этого в будущем.

МВФ, который не отказывает Украине в деньгах, диктует буквально каждый шаг руководства страны. Он говорит, какие цены устанавливать на газ и электричество, какие проводить реформы в образовании и медицине, ставит ряд других условий. По мнению депутата, главная цель фонда – это уничтожение украинского народа.

В настоящий момент Киев уже не может рассчитывать на российские кредиты, так как политика президента Владимира Зеленского ведет страну к пропасти. Глава государства так и не сумел ничего сделать с «мутной политической системой», против которой намеревался бороться в ходе предвыборной гонки. Именно поэтому Украина сейчас рискует потерять финансовую помощь от многих европейских государств, а также лишиться безвизового режима с ЕС.

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