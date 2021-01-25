Самая крупная нефтебаза Сирии подверглась в воскресенье мощному ракетному удару, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на Твиттер-аккаунт «Last Defender». Версии очевидцев о том, кто именно атаковал важный стратегический объект, разделились.

Так, пользователи аккаунта утверждают, что удар нанес беспилотник российского производства «Орион». Это вполне логично, так как именно российские военные заинтересованы в том, чтобы пресечь контрабанду нефти, затеянную протурецкими боевиками.

Утверждается, что это третий такой удар, который наносится максимально точно и приводит к полному уничтожению объектов. На этот раз атаке подверглась нефтебаза, расположенная неподалеку от населенного пункта Тархин.

Другие источники заявляют, что прозвучало всего два взрыва, поэтому существенного ущерба базе нанесено не было. Кроме того, они утверждают, что удар наносили бомбардировщики, а не беспилотные аппараты. Принадлежность самолетов якобы так и не удалось установить.

Издание «Sentry Syria» склоняется все же к версии с БПЛА, так как ранее рядом с нефтебазой действительно были замечены беспилотники. Но кому они принадлежали, тоже неизвестно, поэтому необходимо дождаться информации из официальных источников.