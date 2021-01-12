Пользователи социальных сетей разошлись во мнениях по поводу подростков, которые вытаптывали в снегу у одного из ставропольских храмов пентаграмму. Этот знак, который многие считают символом Сатаны, был позже обнаружен у храма святого князя Владимира.

Часть пользователей социальной сети Инстаграм, где появилось видео с камер наблюдения, сочла нужным обязательно найти и наказать подростков. По их мнению, такие символы нельзя рисовать рядом с православными святынями.

Другие посетители с ними не согласились. Они заметили, что перевернутая пятиконечная звезда в Средние века использовалась в качестве обозначения Иисуса Христа и только потом превратилась в сатанинский символ. Она имеет свою историю, которую можно толковать неоднозначно, поэтому подростки ничего плохого не сделали.