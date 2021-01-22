Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ольга Бузова на своей Instagram-странице опубликовала переписку с Давидом Манукяном.

Как сообщается, недавно Бузова объявила о расставании с Манукяном, и попросила не задавать ей насчёт этого никаких вопросов, так как у неё и без того полно проблем. С Давидом она встречалась около двух лет.

По опубликованной переписке, в которой активно используются нецензурные слова, можно понять, что между ними уже давно были напряжённые отношения. Так, Ольга заявила, что уже пора рассказать маме Давида о том, какое он чудовище – бьёт её, плюёт в лицо и оскорбляет. Также становится ясным, что они поругались незадолго до Нового года, и Манукян хотел улететь от Бузовой.

Вам может понравиться

Истребитель МиГ-31 перехватил «нарушителя» воздушной границы на Камчатке

Представители Тихоокеанского флота РФ сообщили, что в рамках учений экипаж истребителя МиГ-31…

Дональд Трамп объявил о помиловании 73 человек

Действующий президент США Дональд Трамп принял решение о помиловании 73 человек. Об…
  • Анна
  • 20.01.2021
  • читать 1 минуту

Twitch “бессрочно” заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Twitch запретил бывшему президенту Дональду Трампу свою платформу на неопределенный срок. Стоит…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 января – небольшой дождь, до 0 °C | город Мытищи: погода, 22 января – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 января – облачно с прояснениями, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 января – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 22 января – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 22 января – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 22 января – ясно, до 1 °C |