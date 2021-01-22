Ольга Бузова на своей Instagram-странице опубликовала переписку с Давидом Манукяном.

Как сообщается, недавно Бузова объявила о расставании с Манукяном, и попросила не задавать ей насчёт этого никаких вопросов, так как у неё и без того полно проблем. С Давидом она встречалась около двух лет.

По опубликованной переписке, в которой активно используются нецензурные слова, можно понять, что между ними уже давно были напряжённые отношения. Так, Ольга заявила, что уже пора рассказать маме Давида о том, какое он чудовище – бьёт её, плюёт в лицо и оскорбляет. Также становится ясным, что они поругались незадолго до Нового года, и Манукян хотел улететь от Бузовой.