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В управлении СК РФ по Вологодской области сообщили, что местный охотник застрелил своего друга из охотничьего карабина, приняв его по ошибке за лося.

Согласно имеющимся сведениям, данный инцидент случился во вторник, 5 января примерно в полтретьего дня в лесной зоне, находящейся рядом с поселением Макаровский. Группа охотников в тот момент времени пыталась загнать лося. 56-летний обвиняемый не следовал правилам безопасности и сделал 2 выстрела по цели, которую не мог ясно рассмотреть.

Мужчина считал, что стреляет в животное, однако в действительности он выстрелил в своего 38-летнего знакомого. Пуля попала в область груди потерпевшего. Рана оказалась серьезной, поэтому пострадавший скончался еще до приезда медиков. В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело.

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