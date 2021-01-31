Человечество страдает от ВИЧ еще со времен Первой мировой войны, считает канадский эпидемиолог Жак Пепин из Университета Шербрука. Он выдвинул предположение, что первым заразился солдат, который в Африке съел обезьяну.

По мнению Пепина, боец, сильно страдавший от голода, поймал шимпанзе, но в процессе разделки поранил себя ножом. Именно из-за этого он заразился вирусом.

Пепин также рассказал, что это был военнослужащий армии союзников, вторгшейся в Камерун, который на тот момент являлся немецкой колонией. Тогда бойцы, измученные марш-бросками, страдали больше от голода, чем от вражеских пуль. Поэтому они решались есть даже обезьян.

После этого солдат, который стал нулевым пациентом с ВИЧ еще в 1916 году, отправился в Конго. В столице этого африканского государства и началось распространение вируса. Со временем заболевание добралось до Гаити, а уже оттуда распространилось по Европе и Соединенным Штатам.