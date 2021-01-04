Британский авианосец «Принц Уэльский» за два последних года находился на воде лишь 87 дней, чего совсем недостаточно, чтобы выполнить оговоренный с Соединенными Штатами график. Такое заявление сделал парламентарий Киван Джонс, представляющий лейбористскую партию. Он также назвал причины, по которым боевой корабль не справился с возложенными на него задачами.

Так, к декабрю прошлого года на корабле была обнаружена протечка топлива, из-за которой его срочно потребовалось отправлять на внеплановый ремонт. Случилось это на 30 день пребывания в море. Еще 57 дней авианосец провел на воде в 2019 году.

Джонс назвал подобную проблему настоящим провалом. Все дело в том, что аналог «Принца Уэльского» – корабль «Королева Елизавета», – за те же два года находился в море 231 день и обошелся без каких-либо поломок и происшествий.