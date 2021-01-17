США разработали ракету Operational Fires, которую сами конструкторы называют ответом российскому комплексу «Искандер-М», сообщает издание Popular Mechanics. Авторы публикации рассказали, что испытания боеприпаса пройдут уже в 2022 году.

Эксперты рассказали, что ракета сможет разгоняться до гиперзвуковой скорости. При этом она сперва взлетит на максимально возможную высоту без выхода из атмосферы Земли, затем стабилизирует траекторию и потом нанесет удар по цели. По предварительной информации, расстояние в 1600 километров Popular Mechanics преодолеет всего за 20 минут.

Для транспортировки боеприпаса планируется использовать самолет C-130 Hercules. Пуск будет осуществляться со специально разработанной установки на базе тяжелого грузового автомобиля. Авторы статьи, которую перевел портал «ПолитРоссия», уверены, что использование транспортных самолетов позволит оперативно доставлять Operational Fires в районы боевых действий и обеспечивать максимальную эффективность поражения целей.