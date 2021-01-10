Российский ядерный потенциал является надежным заслоном от любых посягательств НАТО на рубежи РФ, заявляют авторы новой публикации в американском издании National Interest. Они уверены, что ни одной стране мира в ближайшие годы не получится обойти Россию по запасу вооружений с ядерными боеголовками.

Эксперты отмечают, что РФ оснащает ядерным оружием авиацию и флот, что позволяет ей быть уверенной в защите своих границ. Так, истребители совсем скоро получат крылатую ракету «Кинжал», гиперзвуковая скорость которой делает ее абсолютно незаметной для систем ПВО и ПРО.

На кораблях и подводных лодках российского флота используются ракеты «Калибр». Кроме того, РФ разрабатывает перспективный авиационный комплекс ПАК ДА, который также будет вооружен ядерными боеприпасами. Сухопутные войска получают комплексы «Искандер-М», которые после модернизации становятся еще точнее и опаснее.

По мнению авторов статьи, ядерное оружие поможет компенсировать отставание в других военных сферах, а при необходимости – и переломить невыгодную для себя ситуацию в ходе боевых действий.