Китай может приобрести небольшую партию истребителей Су-57 и использовать российские технологии для развития собственных авиационных проектов, считает автор американского издания The National Interest Марк Эпископос.

Эксперт упомянул заявление исполнительного директора Ростеха Виктора Кладова о том, что НОАК намерена приобрести у России истребители пятого поколения Су-57. Он отметил, что на самом деле пока неизвестно, будет ли Поднебесная покупать эти самолеты. Уже неоднократно из Китая слышались голоса о том, что истребитель не соответствует требованиям нового поколения и уступает местным J-20 по ряду параметров.

Эпископос заявляет, что это лишь уловка. На самом деле КНР попытается приобрести несколько самолетов для того, чтобы разобраться в российских технологиях. Пекин отлично понимает, что отдельные функции Су-57 принадлежат уже к шестому поколению, поэтому не упустит возможность скопировать лучшие решения конструкторов РФ, как он делал это много раз.