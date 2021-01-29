Летчикам ВВС Германии не хватает летного времени для выполнения требований НАТО по обучению. Но это не связано с плохой подготовкой. Проблема в том, что у ВВС Германии нет достаточного количества самолетов для всех пилотов. Об этом пишет портал National Interest, перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

«Почти половина пилотов была не в состоянии выполнить задачу НАТО – 180 летных часов в прошлом году, потому что самолеты находились на стоянке из-за технических проблем», – сообщается изданием Daily Telegraph.

Официальные лица Германии сообщили законодателям правительственного Бундестага, что только 512 из 875 пилотов военно-воздушных сил получили необходимое количество летных часов.

«ВВС находится на низком уровне», – заявил в прошлом месяце генерал-лейтенант Инго Герхарц, начальник штаба ВВС. «Самолеты заземлены из-за отсутствия запасных частей или даже находятся в другом месте, потому что требуется техническое обслуживание».

Вооруженные силы Германии, которых боялись во время Второй мировой войны и уважали во время холодной войны, в последние годы высмеиваются, поскольку сокращение бюджета привело к практически отсутствующей работоспособности. Летом 2018 года только десять из 128 истребителей Eurofighter были признаны годными к полетам из-за нехватки запасных частей. В феврале 2019 года «в среднем только 39 из 128 истребителей Eurofighter и 26 из 93 старых истребителей Tornado были доступны для боевых действий или тренировок», – сообщает Telegraph. «Сейчас есть опасения, что пилоты покидают военно-воздушные силы, разочарованные тем, что не могут летать. Шесть пилотов ушли в отставку в первой половине прошлого года по сравнению с 11 пилотами за пять предыдущих лет».

Немецкая военная мощь снизилась после окончания холодной войны и исчезновения советской угрозы, которая вынудила Германию создать хорошо подготовленные и оснащенные вооруженные силы. Главная проблема – это крохотные расходы на оборону, составляющие 1,3 процента ВВП, а не 2 процента, обозначенные НАТО (не так много европейских членов НАТО достигают этого порога).

В 2018 году немецкие подводные лодки были признаны непригодными для работы, новые вертолеты и транспортные самолеты не могли летать, а бронетехника не использовалась. Согласно американскому исследованию, ситуация настолько плоха, что, если Россия вторгнется в страны Балтии, Германии потребуется месяц на мобилизацию и транспортировку единственной бронетанковой бригады на помощь.

Это не обязательно означает, что Германия имеет лишь плохо подготовленных пилотов. Тем не менее, успех военно-воздушных сил Америки и Израиля за последние 75 лет зависел от подготовки экипажей. Некоторые аналитики отмечают, что сегодняшние российские военные летчики получают меньше часов тренировочного налета, чем их западные коллеги. Если немецкие стандарты подготовки пилотов не соблюдаются, это подрывает ключевое преимущество НАТО перед потенциальным противником – Россией.

По иронии судьбы отсутствие подготовки было главной причиной распада прежних ВВС в нацистской Германии. В 1939 году немецким пилотам приходилось летать более 200 часов, значительно больше, чем их оппонентам. Это дало возможность немецким летчикам набраться опыта. К 1944 году, когда обучение было затруднено из-за нехватки топлива, а истребители понесли серьезные потери против американских тяжелых бомбардировщиков, немцы были вынуждены отправлять в бой пилотов, налетавших примерно 50 или 100 часов, по сравнению с 300 и более часами, которые демонстрировали американские и британские пилоты (советские летчики получали около 100 часов).

В результате образовался порочный круг, когда нехватка профессионалов вынудила ВВС использовать необученных пилотов, которые были быстро убиты или ранены, а это означало, что в бой приходилось отправлять еще больше новичков.