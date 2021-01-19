читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские плавучие аэродромы будут обеспечивать деятельность РФ и представителей государств-партнеров в арктическом регионе, говорится в документации Невского ПКБ, разработанной к 90-летию конструкторского бюро.

В настоящий момент эти самые аэродромы находятся лишь на стадии предпроектной подготовки. Пока специалисты лишь формируют будущий внешний вид таких плавучих баз, которые будут применяться для самых различных целей в Арктике.

Сообщается, что аэродромы отлично подойдут для разработки газовых и нефтяных месторождений в арктическом регионе, а также для обеспечения любых действий транспортной и военной авиации. Кроме того, они станут своеобразными «островками безопасности» на Северном морском пути, говорится в документации.

Главными преимуществами плавучих баз называют возможность их использования в любых погодных условиях. Помимо всего прочего, они должны будут компенсировать поперечную и продольную качку при взлете и посадки самолетов гражданской и военной авиации РФ и ее партнеров.

Вам может понравиться

В НАТО столкнулись с проблемами после выхода США из Договора по открытому небу

Для Соединенных Штатов выход из Договора по открытому небу стал серьезной проблемой.…

Дом Республики в Уфе “штурмовали” жители, недовольные тарифами на отопление

Рост цен на отопление спровоцировал осаду Дома Республики в Уфе местными жителями.…

Военный эксперт Огнев: ЧВК Вагнера усилит ополчение Донбасса в случае нападения ВСУ

ВС Украины зимой не будут обострять ситуацию на Донбассе, уверен политический обозреватель…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | город Мытищи: погода, 19 января – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 января – небольшая облачность, до -16 °C | Королев: погода, 19 января – пасмурно, до -9 °C | Подольск: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Армавир: погода, 19 января – небольшой снег, до -2 °C |