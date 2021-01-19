Российские плавучие аэродромы будут обеспечивать деятельность РФ и представителей государств-партнеров в арктическом регионе, говорится в документации Невского ПКБ, разработанной к 90-летию конструкторского бюро.

В настоящий момент эти самые аэродромы находятся лишь на стадии предпроектной подготовки. Пока специалисты лишь формируют будущий внешний вид таких плавучих баз, которые будут применяться для самых различных целей в Арктике.

Сообщается, что аэродромы отлично подойдут для разработки газовых и нефтяных месторождений в арктическом регионе, а также для обеспечения любых действий транспортной и военной авиации. Кроме того, они станут своеобразными «островками безопасности» на Северном морском пути, говорится в документации.

Главными преимуществами плавучих баз называют возможность их использования в любых погодных условиях. Помимо всего прочего, они должны будут компенсировать поперечную и продольную качку при взлете и посадки самолетов гражданской и военной авиации РФ и ее партнеров.