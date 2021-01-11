Турция подозревает боевиков Рабочей партии Курдистана в нанесении удара по ее позициям в районе населенного пункта Тархин в Сирии. Атаки, производимые с помощью беспилотных аппаратов, нанесли также урон протурецким террористам в провинции Алеппо неподалеку от города Эль-Баб.

Анкара также заявляет, что отряды РПК напали на турецкие позиции и на территории самой страны. В бой с ними вступили представители жандармерии, однако из-за неравенства сил они понесли потери. Именно поэтому к городу Диярбакыр были отправлены дополнительные подразделения силовых структур.

Протурецкие боевики тоже не теряли времени даром – они вновь начали наступление на стратегически важный город Айн-Исса в Сирии. По нему был нанесен удар из минометов. Сообщается также об использовании самодельных ракетных установок, но ряд СМИ склоняется к тому, что в этой атаке все же были задействованы регулярные турецкие войска с новейшим вооружением.