читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турция подозревает боевиков Рабочей партии Курдистана в нанесении удара по ее позициям в районе населенного пункта Тархин в Сирии. Атаки, производимые с помощью беспилотных аппаратов, нанесли также урон протурецким террористам в провинции Алеппо неподалеку от города Эль-Баб.

Анкара также заявляет, что отряды РПК напали на турецкие позиции и на территории самой страны. В бой с ними вступили представители жандармерии, однако из-за неравенства сил они понесли потери. Именно поэтому к городу Диярбакыр были отправлены дополнительные подразделения силовых структур.

Протурецкие боевики тоже не теряли времени даром – они вновь начали наступление на стратегически важный город Айн-Исса в Сирии. По нему был нанесен удар из минометов. Сообщается также об использовании самодельных ракетных установок, но ряд СМИ склоняется к тому, что в этой атаке все же были задействованы регулярные турецкие войска с новейшим вооружением.

Вам может понравиться

Сатановский перечислил страны, где США могут вскоре развязать войну

Соединенные Штаты в скором времени могут ввязаться в войну с Ираном или…

СК Татарстана возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из трех человек

Семья из трех человек была убита в Казани в ночь перед Рождеством,…

Российская РЛС “Яхрома” в Крыму вызовет истерику у США и Украины

Появление в Крыму новейшей российской РЛС «Яхрома» станет серьезным поводом для беспокойства…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 января – переменная облачность, до -12 °C | город Мытищи: погода, 11 января – небольшой снег, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 11 января – переменная облачность, до 0 °C | Подольск: погода, 11 января – небольшой снег, до -12 °C | Армавир: погода, 11 января – пасмурно, до 2 °C |