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В турецком издании «Анадолу» сообщили о том, что в столице Ирака неизвестные напали на военный конвой Международной коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты.

Авторы материала указывают, что на пути боевой колонны произошел сильный взрыв. По имеющимся сведениям, в результате атаки никто не пострадал. Командование коалиции пока никак не прокомментировало данное происшествие. При этом отмечается, что в Ираке такие инциденты происходят регулярно. За последние 3 недели на колонны зарубежных сил было осуществлено 10 нападений.

Тем временем отмечается, что Международная коалиция смогла успешно перебросить огромную колонну техники из Ирака в Сирию. В местных средствах массовой информации заявляют, что грузовики и боевые машины тут же направились к американской базе в Хасаке.

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