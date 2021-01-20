Уже три вертолета ВВС США потерпели загадочные крушения над Сирией, сообщает портал Avia.рro. Эксперты утверждают, что все дело в неизвестной системе радиоэлектронной борьбы, которая выводит из строя электронику винтокрылых машин.

Официальное заявление штаба ВВС в арабской стране гласит, что вертолет рухнул из-за технических неисправностей. Но три таких падения – это уже тенденция, которую сложно объяснить одними лишь поломками. Впрочем, не исключается, что хромает качество американской авиации.

Эксперты отметают версии о неполадках и приглядываются к аэродрому, расположенному неподалеку от города Камышлы. Он находится под контролем российских ВКС, но дело даже не в этом. А в том, что именно у этого самого аэродрома повадились падать американские вертолеты.

Аналитики считают, что без России тут не обошлось. На аэродроме установлена мощная система радиоэлектронной борьбы, которая вполне может воздействовать на вертолеты. Именно поэтому после их падения выявляются неполадки бортовых систем.

По мнению экспертов, РФ не направляет действия своих комплексов РЭБ против американских войск, что было бы чревато серьезным конфликтом. Но она вполне может «глушить» переговоры протурецких боевиков, а винтокрылые машины сами случайно залетают в мертвую зону, созданную системами радиоэлектронной борьбы.