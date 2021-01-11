Стало известно, что в городском округе Серпухов предлагается наиболее дорогостоящий интернет на территории всего Подмосковья.

Местные СМИ указывают, что россиянам, которые проживают в поселке Мирный, приходится платить 23,75 рубля за один мегабит в секунду. Столь высокая стоимость связана с тем, что в населенном пункте отсутствует какая-либо конкуренция, так как услуги по предоставлению доступа к сети Интернет предоставляет всего один провайдер.

Раньше здесь функционировали два интернет-провайдера, но ввиду технических ограничений один из них ушел с рынка. В поселке к тому же отсутствует оптоволоконная сеть. Журналисты при этом отмечают, что в Серпухове также представлен самый дешевый интернет. К примеру, жителям центральной зоны улицы Ворошилова нужно платить за один мегабит в секунду всего 2,5 рубля.