читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Стало известно, что в городском округе Серпухов предлагается наиболее дорогостоящий интернет на территории всего Подмосковья.

Местные СМИ указывают, что россиянам, которые проживают в поселке Мирный, приходится платить 23,75 рубля за один мегабит в секунду. Столь высокая стоимость связана с тем, что в населенном пункте отсутствует какая-либо конкуренция, так как услуги по предоставлению доступа к сети Интернет предоставляет всего один провайдер.

Раньше здесь функционировали два интернет-провайдера, но ввиду технических ограничений один из них ушел с рынка. В поселке к тому же отсутствует оптоволоконная сеть. Журналисты при этом отмечают, что в Серпухове также представлен самый дешевый интернет. К примеру, жителям центральной зоны улицы Ворошилова нужно платить за один мегабит в секунду всего 2,5 рубля.

Вам может понравиться

Google блокирует приложение, популярное среди сторонников Трампа

Из-за публикаций, продолжающих «разжигать непрекращающееся насилие в США», компания Google объявила о…

В Подмосковье школы и колледжи выйдут с каникул на очное обучение

В подмосковных школах и колледжах каникулы закончатся в привычные сроки – 11…

Генсек ООН рассказал, что мешает установить мир во всем мире

Мир во всем мире в настоящий момент невозможен, так как «деструктивные внешние…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 января – переменная облачность, до -12 °C | город Мытищи: погода, 11 января – небольшой снег, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 11 января – переменная облачность, до 0 °C | Подольск: погода, 11 января – небольшой снег, до -12 °C | Армавир: погода, 11 января – пасмурно, до 2 °C |