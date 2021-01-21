Новейшая турецкая подлодка-невидимка с крылатыми ракетами Gezgin поборется за господство в Черном море, считают журналисты французского агентства Naval News. Но сильно повлиять на расстановку сил в этом регионе она все же не сумеет.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», пишут, что турецкая субмарина пока находится лишь на стадии проектирования. Однако уже первые данные о ней впечатляют. Сообщается, что на подлодку установят воздушно-независимую силовую установку AIP, благодаря которой она сможет находиться на глубине до трех недель.

Кроме того, материалы и специальные звукопоглощающие покрытия корпуса сделают субмарину незаметной для всех современных средств обнаружения. Поэтому она сможет осуществлять сложные боевые операции в черноморском регионе.

Эксперты не отрицают, что НАТО может использовать столь продвинутую подлодку против России. Вполне вероятно, что она станет эффективным инструментом сдерживания, но не более того. Все дело в том, что на Крымском полуострове сейчас дислоцируется сразу 7 атомных подводных лодок, около 50 боевых кораблей, а также установлены береговые комплексы «Бастион». Столь усиленная оборона просто не позволит даже самой незаметной субмарине подобраться близко к российским рубежам. И уж тем более, получить военное преимущество в акватории Черного моря.