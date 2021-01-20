Неподалеку от Севастополя появились береговые противокорабельные комплексы «Бастион», которые готовы предотвратить вторжение боевых кораблей потенциального противника в черноморский регион.

Военный эксперт Владимир Комоедов, ранее занимавший пост командующего Черноморским флотом РФ, уверен, что дивизион «Бастионов» будет использован исключительно для защиты российских рубежей. По его словам, РФ не намерена нападать первой на кого-либо.

По словам эксперта, «Бастионы» способны полностью перекрыть Черное море. Это не удивительно, так как дальность поражения целей ракетами комплекса составляет 600 километров.

Ранее, напомним, эти береговые комплексы были развернуты и у северных границ страны. Это, по мнению специалистов, должно немного остудить «горячие головы», с завидной регулярностью повторяющие «мантру» о получении господства в Арктике и Черном море.