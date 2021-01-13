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Спецназ греческих ВМС учинил демонстративную проверку российского грузового судна «Адлер» в акватории Средиземного моря, сообщает портал Avia. Pro со ссылкой на источники в ЕС. Авторы публикации полагают, что силовики искали на корабле оружие, переправляемое РФ в Ливию, однако ничего подобного обнаружено не было.

Причина таких действий греческих спецназовцев заключается в том, что ООН ввела эмбарго на поставки в Ливию любых видов вооружения. Боевой корабль греческих ВМС F-459 Adrias сперва долго шел следом за российским судном, а потом было принято решение провести высадку спецподразделения для досмотра. Отметим, что осуществлялся он с разрешения российских моряков.

Отсутствие на борту оружия остудило горячие головы греческого спецназа. Инцидент показателен тем, что была сделана попытка обвинить Россию в незаконных поставках вооружений Ливии, но он имеет и обратную сторону – боевые корабли ВМФ РФ теперь точно так же могут задерживать и досматривать западные суда по подозрению в транспортировке оружия.

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