Крупномасштабные учения «Запад-2021» станут для России триумфальными, заявляют эксперты американского издания The National Interest. По их словам, сейчас РФ активно готовит почву для них, приводя в полную боевую готовность подразделения различных родов войск.

Так, в боевых учениях приняла участие военно-морская авиация. Проводились они на высочайшем уровне секретности, поэтому до сих пор неизвестен не состав учебно-тренировочных сборов, ни полигон, на котором отрабатывалось решение сложных боевых задач.

Гораздо менее секретными были стрельбы из автоматов и иного стрелкового оружия. Помимо этого, Сухопутные войска провели маневры на танках Т-72Б3 и БМП-2, продемонстрировав, что модернизированная техника еще способна отражать нападения бронемашин условного врага.

В публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», сообщается также об учениях боевого корабля «Ярослав Мудрый», который отстреливался от «вражеской авиации». В ее роли выступили вертолеты Ка-27 и бомбардировщики Су-24М.

До учений «Запад-2021», в которых примут участие российские и белорусские войска, остается не так уж много времени. Но американские эксперты констатируют, что подразделения ВС РФ уже сейчас готовы к ним на все 100 процентов. До сентября, на который запланирован триумф России в Балтийском регионе, они успеют провести еще несколько промежуточных учений, что позволит продемонстрировать всю силу и мощь, направленную на оборону западных рубежей страны.