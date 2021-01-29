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Добро пожаловать в новейшую гонку вооружений между США и Китаем – гигантские машины для испытания ядерного оружия. Китай создает устройство, эквивалентное американской Z-машине, которая воспроизводит условия ядерной бомбы, но в контролируемых лабораторных условиях. Однако Китай заявил, что его машина будет больше. Об этом пишет иностранный портал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

По данным Сандийской национальной лаборатории в Альбукерке, штат Нью-Мексико, Z Pulsed Power Facility «является самым мощным и эффективным лабораторным источником излучения в мире». «Она использует сильные магнитные поля, связанные с высокими электрическими токами, для получения высоких температур, высокого давления и мощных рентгеновских лучей для исследований в области науки с высокой плотностью энергии».

«Машина Z создает условия, которых нет больше нигде на Земле», – утверждает лаборатория.

Но вскоре такие условия могут появиться в городе Мяньян на юго-западе Китая, где Китайская академия инженерной физики разрабатывает ядерное оружие.

По данным South China Morning Post, китайская машина Z «спроектирована для производства около 60 миллионов джоулей энергии, что примерно в 22 раза больше, чем 2,7 миллиона джоулей, генерируемых на предприятии в Сандиа».

«Для создания такого количества энергии, мощные электрические импульсы направляются в цель размером с катушку ниток, состоящую из сотен вольфрамовых проволок, каждая из которых тоньше человеческого волоса. Когда импульсы проходят через провода, вольфрам взрывается, испаряется и создает плазму с настолько сильным магнитным полем, что взорвавшиеся частицы выталкиваются внутрь. Частицы сталкиваются, производя интенсивное излучение, в основном рентгеновское, и создавая условия, которые точно характеризуют настоящий ядерный взрыв».

«С таким количеством энергии мы можем нагреть цель до температуры более 100 миллионов градусов по Цельсию», – хвастался один китайский физик-ядерщик. «Это превзойдет машину в Сандии».

Представитель лаборатории Сандия ответил, что, хотя американские исследователи знают о китайском проекте, они не могут его комментировать.

Строительство мощностей для разработки более совершенных ядерных бомб происходит по мере роста напряженности между США и Китаем. Президент Трамп пригрозил выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности 1987 года между США и Советским Союзом. Договор запрещал большинство ядерных ракет средней и малой дальности. Трамп обвинил Россию в нарушении договора из-за разворачивания новых ракет. Президент России Владимир Путин в свою очередь пригрозил ответить созданием большего количества ядерного оружия.

Эти события не остались незамеченными для Пекина. «В мае China Youth Daily сообщила, что академия инженерной физики намеревается превзойти США в разработке ядерного оружия». «Нужно превзойти США. Это стало девизом для ученых и инженеров, работающих в сверхсекретных исследовательских центрах», – сообщает официальная газета Коммунистической лиги молодежи.

Даже если машина Китая больше, чем машина Америки, как и в случае с гонкой ядерных вооружений, неясно, сколько преимуществ получит Пекин. У США есть почти 7000 ядерных боеголовок, чтобы уничтожить Китай и Россию как функционирующие общества. У России есть такое же количество, чтобы ответить тем же. Имея примерно 300 ядерных боеголовок, китайский арсенал заметно меньше, но не настолько мал, чтобы не нанести серьезный ущерб США.

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