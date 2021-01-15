Вашингтон не является самым защищенным городом в мире. Это звание принадлежит столице России, Москве. Округ Колумбия имеет множество секретных служб и представителей полиции внутренней безопасности, которые защищают его. Однако у российской столицы защита куда более мощная – ракеты с ядерными боеголовками. Это единственная столица в мире, прибегающая к таким радикальным мерам. Это стало результатом исключения, которое было внесено в договор о контроле над вооружениями, заключенный 44 года назад. Информацию об этом публикует иностранный портал National Interest, эксклюзивный перевод предоставлен изданием discover24.ru.

Договор был подписан в 1972 году и предполагал контроль над вооружениями между Соединенными Штатами и Советским Союзом. В отличие от других договоров, связанных с оружием, использующимся для наступления, договор по ПРО направлен на оборонительный арсенал, в том числе на ракеты, уничтожающие приближающиеся ядерные боеголовки. В основе договора лежит предположение, что развертывание ракет ПРО без каких-либо ограничений приведет к росту наступального арсенала, поскольку стороны будут пытаться ограничить ресурсы врага.

Однако в соответствии с договором не все ПРО объявлялись вне закона. У каждой стороны мог быть один объект из данной категории, на котором размещались до сотни ракет. Локация объекта могла быть любой. США разместили систему Safeguard вокруг базы ВВС Гранд-Форкс в Северной Дакоте. Данное место было выбрано в надежде защитить от внезапного падения ракеты, отличающиеся максимальной точностью и смертоносностью. Однако использовался данный объект недолго. Защищать одно место с помощью дорогой системы было бессмысленно.

СССР отличался высокой централизацией, правительство располагалось в Москве, и разрушение города могло подорвать способность страны ответить нападающему. В результате появилась А-35 – полноценная система противовоздушной обороны, которая позволит российской столице пережить ядерную войну.

Впервые систему А-35 предложили в 50-х годах прошлого столетия, когда бомбардировщики США отошли на второй план и главной угрозой для Москвы стали межконтинентальные баллистические ракеты. В рамках первой концепции предполагалось создание более трех десятков точек противоракетной обороны вокруг города. Также планировалось включить в систему восемь радаров раннего обнаружения баллистических ракет и одного радара управления боем.

В процессе строительства количество ракетных площадок сократилось до четырех. Каждая имеет по восемь пусковых установок (в общей сложности 64 ракеты). Однако у самих ракет присутствуют ядерными боеголовками, что повышает их эффективность.

Впервые систему вооружили противоракетой А-350. А-350 была размером почти с межконтинентальную баллистическую ракету, работала на жидком топливе и весила более 32 тыс. килограмм. Боеголовка имела мощность в 2-3 мегатонны. Ракета могла перехватывать приближающиеся боеголовки на высоте до 120 километров. Это достаточно высоко, чтобы не нанести ущерб городу в результате термоядерного взрыва. Помимо А-350, вокруг столицы были расположены 48 ракет класса «земля-воздух» SA-1 «Золотой орел», имеющие дальность действия 50 километров. Они снабжались как обычными, так и ядерными боеголовками, главной задачей становился перехват бомбардировщиков врага.

Система А-35 была разработана для защиты Москвы и Кремля от шести-восьми ядерных межконтинентальных баллистических ракет. На тот момент главным вооружением США была Minuteman III, переносящая по три боеголовки каждая. Это позволяло иметь в запасе 18-24 боеголовки.

Однако А-35 быстро устарела на фоне расширения ядерных арсеналов с обеих сторон. К концу работы А-35 уже должна была бороться с тысячей ракет Minuteman III и еще шестью сотнями ракет Polaris в море. Такое количество системе остановить было не под силу.

В конце 60-х годов в плане США по ядерной войне – Единой интегрированной операционной процедуры (SIOP), заложили 66 ракет Minuteman и две ракеты Polaris для уничтожения ракетной и радиолокационной сети A-350 двумя разрушительными волнами, при атаке с восемью боеголовками по каждой цели. В общей сложности на Москву планировалось сбросить 65,2 тыс. килотонн ядерной огневой мощи (для справки, атомная бомба, примененная в Хиросиме, весила 16 килотонн).

Система ПРО была модернизирована в середине 70-х годов. А-135 предполагала не только защиту Москвы от ядерной войны, но и ограничение нападения. Систему начали разрабатывать в 1968 году, однако в работу она была введена только в конце 80-х годов. А надежной ее начали считать лишь в 1995 году.

А-135 была существенной модернизацией. Были добавлены 68 новых ракетных пусковых установок к изначальным 32. Это позволило Москве получить сотню пусковых установок ПРО, разрешенных по договору. Использовались при этом две ракеты: эндоатмосферный перехватчик Новатор 53Т6 (кодовое название НАТО: Газель) и экзоатмосферный перехватчик ОКБ Факел 51Т6 (кодовое имя НАТО: Горгона). Для обеих ракет применялись боеголовки мощностью в 10 килотонн, что меньше боеголовок А-350. По видимому, Москва надеялась на большую точность ракет.

В начале «нулевых» 32 ракеты «Горгона» достигли конца срока службы. Их вывели из эксплуатации к 2006 году. Между тем, ракеты 53Т6, как говорится, были заменены новыми с тем же названием. Дальность полета при этом составляет 80 километров, а высота 30 тыс. метров.

Несмотря на обновление, будущее системы ПРО российской столицы остается туманным. Большинство оборудование устарело, поэтому замена потребуется в любом случае. На это нужны средства, а Россия снова сокращает расходы на оборону. В соответствии с новым договором стране разрешено иметь только 1,5 тыс. развертываемых ядерных боеголовок. Непонятно, являются ли боеголовки А-135 более ценными в качестве баллистических ракет или их перехватчиков. Рано или поздно Москве придется решить, поддерживать ли такую ​​ограниченную систему или пойти ва-банк в игре на ядерное сдерживание.