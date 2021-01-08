Эксперты американского информагентства The National Interest сообщили, что Су-35С является лучшим истребителем, находящимся на вооружении российской армии.

Данное воздушное судно является глубоко модернизированным Су-27, оснащенным новой авионикой, дополнительным вооружением, более легкой рамой и трехмерной векторизацией тяги. К примеру, этот боевой самолет может использовать ракеты «Вымпел», предназначенные для поражения других воздушных целей», и противокорабельные реактивные снаряды «Калибр».

Изначально его создавали в качестве «промежуточного варианта», пока не начнется серийное производство Су-57. Однако после получения восторженных отзывов от летчиков его было решено сделать основной боевой единицей ВКС России в краткосрочном периоде. Не исключено, что в будущем его даже оснастят двигателем АЛ-41Ф1, предназначенным для истребителей пятого поколения.