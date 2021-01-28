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В Ноябрьске семья была оштрафована и поставлена на учёт из-за подростка, который похвастался употреблением алкоголя.

Как сообщается, подросток сообщил в Instagram, что родители разрешили ему попробовать шампанское на Новый год и 6 января. Публикацию заметили чиновники, и эта информация заинтересовала органы надзора. Возраст несовершеннолетнего не уточняется. В отношении родителей подростка было возбуждено административное дело.

В итоге родителей приговорили к штрафу в размере десяти тысяч рублей, всю семью поставила на профилактический учёт. Кроме того, школьника обязали посещать нарколога.

Как уточняется, 27 января комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела шесть административных дел, в которых фигурировало употребление алкоголя несовершеннолетними. Самой младшей из подростков было 15 лет.

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