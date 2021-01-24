Россия помогает Ливийской национальной армии поставками фронтовых бомбардировщиков Су-24М, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на местные СМИ. Репортеры из Ливии не только заявили о наличии этих самолетов у ЛНА, но еще и разместили в Сети соответствующие фотографии.

По словам журналистов, последние шесть российских самолетов, которые ранее находились в распоряжении ЛНА, в 2012 году были уничтожены. Поэтому новые бомбардировщики – это не что иное, как помощь РФ своим союзникам.

Изначально предполагалось, что представленные на фото Су-24М принадлежать российским ВКС, базирующимся на ливийской территории. Однако эксперты сумели рассмотреть эмблемы, которые указывают на принадлежность именно ЛНА.

В настоящий момент Ливия не прокомментировала информацию о наличии у нее бомбардировщиков. Также нет официальных данных, которые бы прояснили происхождение самолетов из России.

Напомним, что ранее на спутниковых снимках обозреватели разглядели «огромную военную базу» РФ, которая на днях появилась на ливийской территории.