В центральной части Сирии российский вертолет Ми-24 славно поохотился на террористов и попал на видео, сообщает портал Avia.Pro. Авторы публикации рассказали, что масштабная операция ВКС РФ стала ответом на недавние атаки боевиков ИГИЛ (организация, запрещенная на территории России).

На записи видно, как боевой вертолет летит прямо над автомагистралью, причем старается держать минимальную высоту. По мнению экспертов, именно так он отслеживает позиции террористов, по которым потом наносятся массированные удары бомбардировщиками ВКС.

Боевики активизировались в период с 24 января. Они постоянно совершают вылазки и атакуют как российские, так и сирийские правительственные войска. В настоящий момент зафиксировано сразу несколько нападений на транспортные средства и автоколонны, продвигающиеся по трассе №7.

Сообщается, что позиции боевиков вычисляют не только вертолеты ВКС, но еще и беспилотные аппараты. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.