Новая пехотная винтовка «Ночной хищник», разработанная в Украине, прошла все необходимые испытания. Пресс-служба предприятия «Маяк», которое и создало это «чудо-оружие», сообщает, что тесты были проведены даже в боевой обстановке и подтвердили соответствие заявленным характеристикам.

За большой вес, составляющий чуть менее 33 килограммов, оружие назвали «пехотной пушкой». Впрочем, без глушителя она весит на 10 кг меньше.

Длина винтовки с глушителем и разложенным полностью прикладом достигает 2,5 метров. В сложенном состоянии она уменьшается до 1,7 метров. Дальность стрельбы составляет 4 километра с использованием обычных патронов. Помимо этого, предусмотрена возможность установки сменного ствола, калибр которого составляет 14,5 мм.

Название «Пехотная пушка Ночной хищник» придумывали украинские радикалы вместе с военнослужащими ВСУ, участвовавшими в конфликте на Донбасса. Они заявляют, что получившаяся аббревиатура повторяет популярное среди националистических сил оскорбление российского президента Владимира Путина.