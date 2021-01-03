Статистика видеохостинга YouTube показывает, что жители Украины продолжают смотреть российские телепрограммы и активно интересуются жизнью в РФ. Достаточно сказать, что на седьмом месте в украинском сегменте сервиса заняло новогоднее поздравление Владимира Путина. И это при том, что обращение к народу украинского президента Владимира Зеленского даже не попало в десятку.

Такую же статистику показывает и поисковый сервис Google. Так, наиболее популярным запросом у украинцев стало поздравление «С новым годом 2021» на русском языке, которое больше, чем вдвое обошло украиноязычный вариант этой фразы.

Высокие позиции в десятке также заняли запросы на русском языке «С наступающим», «Новый год 2021», «Пугачева» и «Московское время». На телевидении украинские зрители предпочли российский новогодний «Огонек» праздничному выпуску «Вечернего квартала», в котором ранее выступал нынешний президент страны.